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Analisi Tecnica: USD/CAD del 20/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 20/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Sessione moderatamente positiva quella del 20 luglio, per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi in salita a 1,4083.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,4038. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,4105. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,4172.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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