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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,74%

Il Dow Jones chiude a 52.223,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,74%
L'indice dei colossi USA guadagna bene e porta a casa un +0,74%, terminando la sessione a 52.223,93 punti.
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