Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee con il tech sotto pressione

(Teleborsa) - Chiusura perlopiù negativa per Piazza Affari e gli altri principali listini europei
. A Wall Street, l'S&P-500
prosegue le contrattazioni in timido calo.
A Milano, in evidenza Fincantieri
, con l'upgrade a Buy di Equita
in scia ai deal nell'Underwater. In coda, invece, STM
, in una giornata di forti vendite sul comparto europeo dei semiconduttori
innescata dai dati deludenti di Samsung
e dai dubbi sulle enormi spese e sui profitti dell'intelligenza artificiale.
Parallelamente, gli operatori restano intenti a monitorare gli sviluppi geopolitici con le persistenti e forti tensioni nel Golfo. L'aumento dei costi energetici, con il rimbalzo di gas e petrolio
, potrebbe ostacolare la Federal Reserve nel riportare l'inflazione al suo obiettivo
, soprattutto se i colloqui di pace dovessero bloccarsi.
Si è intanto aperto oggi il Vertice NATO 2026 ad Ankara
in Turchia, che rappresenta un momento cruciale per comporre gli interessi
che ruotano attorno alla guerra in Ucraina. In occasione del Forum sull'industria della difesa, gli Alleati della NATO hanno annunciato un investimento di oltre 40 miliardi di dollari
in capacità anti-drone nei prossimi cinque anni. L'obiettivo è anche quello di quintuplicare il numero di operatori di droni entro la fine del 2027.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,38%.
Lo Spread
peggiora, toccando i +78 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,76%. Tra le principali Borse europee
spicca la prestazione negativa di Francoforte
, che scende dell'1,37%, resta vicino alla parità Londra
(+0,13%), e sottotono Parigi
che mostra una limatura dello 0,51%.
Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,95% sul FTSE MIB
, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 55.125 punti, ritracciando dell'1,00%.
In forte calo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,85%); con analoga direzione, in discesa il FTSE Italia Star
(-1,41%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Fincantieri
(+2,96%), Campari
(+2,91%), Inwit
(+1,08%) e Hera
(+1,01%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su STMicroelectronics
, che ha archiviato la seduta a -8,05%.
Sessione nera per Prysmian
, che lascia sul tappeto una perdita del 6,60%.
In perdita DiaSorin
, che scende del 4,50%. Unipol
scende del 3,00%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, BFF Bank
(+3,42%), Intercos
(+2,49%), Fiera Milano
(+2,25%) e RCS
(+1,81%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su LU-VE Group
, che ha terminato le contrattazioni a -9,38%.
Pesante Cembre
, che segna una discesa di ben -7,56 punti percentuali.
Seduta negativa per Technoprobe
, che scende del 6,00%.
Sensibili perdite per Carel Industries
, in calo del 5,25%.