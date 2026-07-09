Milano rimbalza con l'Europa nonostante i nuovi attacchi USA in Iran

(Teleborsa) - I listini europei rimbalzano dopo le vendite di ieri, con il FTSE MIB che si allinea all'andamento positivo delle altre borse del Vecchio Continente.



Gli investitori restano cauti con l'intensificarsi delle tensioni in Medio Oriente, a causa dei nuovi attacchi USA in Iran, e l'impennata dei prezzi del petrolio di questa settimana che hanno riacceso i timori di inflazione, spingendo i mercati ad anticipare a ottobre le scommesse sul prossimo aumento dei tassi da parte della Fed, inizialmente previsto per dicembre.



In tema proprio di politica monetaria, si rileva, intanto, dai verbali relativi alla riunione della banca centrale americana del 16-17 giugno, pubblicati ieri sera, che alcuni membri del comitato avevano ravvisato la necessità di un aumento dei tassi, pur avendo infine appoggiato la decisione di non apportare modifiche.



La possibilità che l'aumento dei prezzi del petrolio mantenga l'inflazione elevata ha guidato le aspettative di politica monetaria da quando gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran alla fine di febbraio provocando uno shock dell'offerta.



A tutto ciò, si aggiungono i persistenti dubbi che gli ingenti investimenti in intelligenza artificiale si tradurranno in risultati soddisfacenti nel medio-lungo periodo.



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,144. Lieve aumento per l' oro , che mostra un rialzo dello 0,64%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%.



Torna a scendere lo spread , attestandosi a +79 punti base, con un calo di 2 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,86%.



Rimbalzo per i listini europei tra i quali si muove in modesto rialzo Francoforte , evidenziando un incremento dello 0,64%, sostanzialmente debole Londra , che registra una flessione dello 0,29%, e bilancio positivo per Parigi , che vanta un progresso dello 0,62%.



A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,84%, a 52.250 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 54.880 punti.



In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,64%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,19%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+3,47%), Prysmian (+2,21%), Buzzi (+1,38%) e Lottomatica (+1,36%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio , che ottiene -0,58%.



Si muove sotto la parità Saipem , evidenziando un decremento dello 0,55%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Credem (+2,18%), Technoprobe (+2,02%), LU-VE Group (+1,94%) e Technogym (+1,78%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fiera Milano , che prosegue le contrattazioni a -0,67%.



Contrazione moderata per BFF Bank , che soffre un calo dello 0,56%.



Sottotono Reply che mostra una limatura dello 0,53%.

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