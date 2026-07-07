Europa mista con Milano sulla parità

(Teleborsa) - Seduta mista per le principali borse europee con Piazza Affari invariata.
Negli USA, sostanzialmente stabile l'S&P-500
.
A Milano prosegue la corsa
di Fincantieri
, con l'upgrade a Buy di Equita in scia ai deal nell'Underwater. Resta, invece, in fondo STM
, in una giornata di forti vendite sul comparto europeo dei semiconduttori
innescata dai dati deludenti di Samsung e dai timori per le enormi spese e i dubbi sui profitti dell'intelligenza artificiale.
A livello internazionale
, si è aperto oggi il Vertice NATO 2026
ad Ankara in Turchia, che rappresenta un momento cruciale
per comporre gli interessi che ruotano attorno alla guerra in Ucraina. In occasione del Forum sull'industria della difesa, gli Alleati della NATO hanno annunciato un investimento di oltre 40 miliardi
di dollari in capacità anti-drone nei prossimi cinque anni. L'obiettivo è anche quello di quintuplicare il numero di operatori di droni entro la fine del 2027.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.178,8 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,52%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,74%. Tra i listini europei
fiacca Francoforte
, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%, buoni spunti su Londra
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,75%, e senza slancio Parigi
, che negozia con un +0,19%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 52.889 punti, mentre, al contrario, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 55.568 punti.
In ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-1%); come pure, in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,56%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, exploit di Fincantieri
, che mostra un rialzo del 5,89%.
Ben impostata Campari
, che mostra un incremento del 3,16%.
Tonica Avio
che evidenzia un bel vantaggio del 2,34%.
In luce Saipem
, con un ampio progresso del 2,12%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics
, che ottiene -5,37%.
Pessima performance per Prysmian
, che registra un ribasso del 5,24%.
Sessione nera per DiaSorin
, che lascia sul tappeto una perdita del 3,85%.
Scivola Unipol
, con un netto svantaggio dell'1,91%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Intercos
(+3,89%), BFF Bank
(+2,97%), RCS
(+2,03%) e Piaggio
(+2,03%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su LU-VE Group
, che continua la seduta con -7,62%.
In perdita Cembre
, che scende del 6,09%.
Pesante Technoprobe
, che segna una discesa di ben -5,1 punti percentuali.
In rosso Carel Industries
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,61%.