BasicNet prosegue il buyback e acquista 818 mila azioni

(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato che dal 22 al 30 giugno 2026, ha acquistato 114.000 azioni proprie al prezzo medio di 7,176 euro, per un controvalore pari a 818.001,58 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.



A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 7.158.000 azioni pari al 13,256% del capitale sociale.



A Piazza Affari. oggi, composto rialzo per BasicNet , che archivia la sessione con un guadagno dello 0,57%.

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