Intesa Sanpaolo acquista azioni proprie per quasi 232 milioni di euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha comunicato di aver acquistato, tra il 13 e il 17 luglio 2026, complessivamente 36.724.000 azioni proprie, pari a circa lo 0,21% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,3160 euro per azione e per un controvalore complessivo di 231.948.206,10 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 6 luglio 2026.



Dall'avvio del piano, il Colosso creditizio ha acquistato complessivamente 73.110.000 azioni, pari a circa lo 0,41% del capitale sociale, per un controvalore totale di 457.625.909,90 euro.



Sul listino milanese, oggi, composto rialzo per Intesa Sanpaolo , che archivia la sessione con un guadagno dello 0,94%.











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