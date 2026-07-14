Mare Group: OPA Eles, il Tribunale di Perugia revoca il provvedimento cautelare e condanna Ebidco alle spese

(Teleborsa) - Mare Group , azienda di ingegneria ad alta tecnologia quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso piattaforme proprietarie, rende noto che il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata in materia di Imprese, con ordinanza del 13 luglio 2026 ha dichiarato cessata la materia del contendere nel procedimento cautelare promosso da Ebidco – veicolo che detiene il controllo di Eles Semiconductor Equipment (“Eles”) ad esito dell’offerta pubblica di acquisto promossa sull’intero capitale sociale della stessa - revocando il precedente provvedimento cautelare emesso in via d’urgenza in data 27 febbraio 2026.



Pur dichiarando cessata la materia del contendere in ragione del venir meno dell’interesse alla decisione cautelare, il Tribunale ha proceduto all’esame dei presupposti del ricorso ai fini della cosiddetta soccombenza virtuale, ritenendo insussistenti i presupposti per l’accoglimento della tutela cautelare richiesta e condannando, conseguentemente, Ebidco alla rifusione delle spese processuali in favore di Mare Group.



La Società, d’intesa con i propri legali, "valuterà ogni ulteriore iniziativa a tutela dei propri diritti e interessi, ivi comprese eventuali iniziative connesse all’instaurazione e all’esito del procedimento cautelare".

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