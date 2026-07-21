Londra: calo per BT Group
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che passa di mano con un calo del 2,01%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BT Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, BT Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,943 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,916. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,969.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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