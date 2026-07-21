Londra: calo per BT Group

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , che passa di mano con un calo del 2,01%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BT Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Tecnicamente, BT Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,943 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,916. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,969.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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