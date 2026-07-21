Marr: Equita conferma "Hold" e riduce il target price

(Teleborsa) - Si muove in calo il titolo MARR che sta segnando un calo del 2,47%.



Equita ha confermato la raccomandazione "Hold" su Marr e ha rivisto il target price a 7,80 euro dai precedenti 8,20 euro.



La tendenza ad una settimana della società alimentare è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,21 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,45. Il peggioramento di MARR è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,11.



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