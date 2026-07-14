Wall Street chiude in rosso in attesa delle trimestrali delle banche

(Teleborsa) - Chiusura in ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,26%; sulla stessa linea, perde terreno l' S&P-500 , che si ferma a 7.515 punti, ritracciando dello 0,79%. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-1,88%); come pure, in discesa l' S&P 100 (-0,87%).



A pesare sul sentiment è stato l'annuncio del presidente Donald Trump del ripristino del blocco navale contro le navi iraniane attraverso lo strategico Stretto di Hormuz. Sale intanto l'attesa per la pubblicazione dei risultati trimestrali: JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Bank of America sono tra le società che pubblicano i loro bilanci martedì prima dell'apertura dei mercati.



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia (+3,16%), utilities (+0,67%) e finanziario (+0,61%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti informatica (-2,07%), telecomunicazioni (-0,97%) e beni industriali (-0,89%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Salesforce (+4,84%), Chevron (+3,29%), Visa (+2,50%) e Microsoft (+1,55%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nvidia , che ha chiuso a -3,52%. In rosso Boeing , che evidenzia un deciso ribasso del 3,05%. Spicca la prestazione negativa di Caterpillar , che scende del 2,20%. Honeywell International scende dell'1,84%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Atlassian (+8,22%), Intuit (+5,38%), Thomson Reuters (+5,18%) e Diamondback Energy (+4,51%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su AppLovin , che ha archiviato la seduta a -12,65%. Vendite a piene mani su Marvell Technology , che soffre un decremento del 7,75%. Pessima performance per ARM Holdings , che registra un ribasso del 7,55%. Sessione nera per Intel , che lascia sul tappeto una perdita del 6,19%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Martedì 14/07/2026

14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,8%; preced. 4,2%)

14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,5%)



Mercoledì 15/07/2026

14:30 USA: Empire State Index (atteso 8,7 punti; preced. 5,7 punti)

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. 1,1%)

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 6,5%)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3 Mln barili)



Giovedì 16/07/2026

14:30 USA: PhillyFed (atteso 12,1 punti; preced. 10,3 punti).

Condividi

```