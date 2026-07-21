Officina Stellare, contratto da 1,2 milioni con Otto Aerospace per il Phantom 3500

(Teleborsa) - Logic, società del Gruppo Officina Stellare attiva nello sviluppo di sistemi e soluzioni tecnologiche avanzate per il settore aeronautico e della difesa, è stata selezionata da Otto Aerospace per la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di un sistema di controllo dello sterzo (Steering Control System) destinato al nuovo aeromobile Phantom 3500.



La commessa, del valore di circa 1,2 milioni di euro di cui il 60% atteso entro la fine del 2026, - si legge in una nota - prevede lo sviluppo di una soluzione su misura per il progetto Phantom 3500, innovativo business jet di nuova generazione progettato da Otto Aerospace per coniugare elevate prestazioni operative, sostenibilità ed efficienza aerodinamica. La consegna del primo di una serie di prototipi è prevista per giugno 2027.



Attraverso questa attività, Logic si assicura la partnership sul programma anche per la fornitura di serie e relative attività di manutenzione.

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