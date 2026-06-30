Milano 17:35
51.682 +1,01%
Nasdaq 19:58
30.250 +1,60%
Dow Jones 19:58
52.337 +0,30%
Londra 17:35
10.497 +0,12%
Francoforte 17:35
24.996 +1,50%

Officina Stellare, maxi aumento del fair value da ValueTrack dopo business combination

Difesa, Finanza, Spazio, Consensus
Officina Stellare, maxi aumento del fair value da ValueTrack dopo business combination
(Teleborsa) - ValueTrack ha aumentato a 40 euro per azione (dai precedenti 23 euro) il fair value su Officina Stellare, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan, a seguito dell'aggregazione aziendale con GATG, finalizzata a giugno 2026. Officina Stellare si è evoluta fino a diventare il polo industriale di riferimento quotato in Borsa in Italia per le tecnologie avanzate dual-use nei settori Aerospaziale e Difesa.

Gli analisti scrivono che i risultati finanziari dell'esercizio 2025 mostrano una solida traiettoria di redditività per l'intero gruppo combinato: i) Valore della produzione pari a 98,8 milioni di euro (+12% su base annua), con i settori Spazio e Aviazione come principali contributori, seguiti da Marittimo e Cybersecurity; ii) EBITDA rettificato pari a 17,8 milioni di euro (margine del 18%, +470 punti base su base annua); iii) Liquidità netta pari a 30 milioni di euro. La dinamica degli ordini sta accelerando, con un rapporto ordini/fatturato di 1,3x e un portafoglio ordini record di 191,9 milioni di euro a maggio 2026.

Per quanto riguarda le previsioni per il periodo 2026-2030, il portafoglio ordini, sorprendentemente positivo, unito alla continua espansione della capacità produttiva, porta ValueTrack a prevedere che il Gruppo raggiungerà un VoP di 200 milioni di euro un anno prima rispetto alle stime precedenti (FY29 vs. FY30), con un VoP di 240 milioni di euro e un EBITDA di 60,6 milioni di euro (margine superiore al 25%) per l'esercizio 2030, trainati dai settori Spazio (CAGRR del 28% FY25-30), Cybersecurity (26%), Sistemi di Difesa (19%), Marittimo (15%) e Aviazione (9%). Prevede inoltre che il Gruppo diventerà strutturalmente in grado di generare liquidità a partire dall'esercizio 2028, raggiungendo un Net Cash superiore a 80 milioni di euro entro l'esercizio 2030, da utilizzare per M&A add-ons.

ValueTrack sottolinea che l'interesse degli investitori per i titoli del settore spaziale e aerospaziale e della difesa rimane più forte che mai, non solo negli Stati Uniti (ad esempio, l'IPO di SpaceX) ma anche in Europa (ad esempio, ABB di OHB). Da questo punto di vista, Officina Stellare non fa eccezione, con le azioni in rialzo di circa il 70% da inizio anno. In questo scenario settoriale completamente nuovo, l'aggiornamento del fair value è arrivato effettuando un'analisi di valutazione relativa su un gruppo selezionato di società comparabili (Avio, Kongsberg Gruppen e OHB), basata sul rapporto EV/EBITDA 26 (il fair value sarebbe di 45-50 euro per azione se considerasse rispettivamente i multipli delle società comparabili al 2027-2028). Ulteriori upside potrebbero derivare da sinergie non ancora annunciate, bolt-on M&A e guadagni di visibilità derivanti dalle economie di scala, difficilmente quantificabili al momento.
Condividi
```