Officina Stellare, maxi aumento del fair value da ValueTrack dopo business combination

(Teleborsa) - ValueTrack ha aumentato a 40 euro
per azione (dai precedenti 23 euro) il fair value
su Officina Stellare
, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan, a seguito dell'aggregazione aziendale con GATG
, finalizzata a giugno 2026. Officina Stellare si è evoluta fino a diventare il polo industriale di riferimento quotato in Borsa in Italia per le tecnologie avanzate dual-use nei settori Aerospaziale e Difesa.
Gli analisti scrivono che i risultati finanziari dell'esercizio 2025 mostrano una solida traiettoria di redditività
per l'intero gruppo combinato: i) Valore della produzione pari a 98,8 milioni di euro (+12% su base annua), con i settori Spazio e Aviazione come principali contributori, seguiti da Marittimo e Cybersecurity; ii) EBITDA rettificato pari a 17,8 milioni di euro (margine del 18%, +470 punti base su base annua); iii) Liquidità netta pari a 30 milioni di euro. La dinamica degli ordini sta accelerando
, con un rapporto ordini/fatturato di 1,3x e un portafoglio ordini record
di 191,9 milioni di euro a maggio 2026.
Per quanto riguarda le previsioni per il periodo 2026-2030, il portafoglio ordini, sorprendentemente positivo, unito alla continua espansione della capacità produttiva, porta ValueTrack a prevedere che il Gruppo raggiungerà un VoP di 200 milioni di euro un anno prima rispetto alle stime precedenti (FY29 vs. FY30), con un VoP di 240 milioni di euro e un EBITDA di 60,6 milioni di euro (margine superiore al 25%) per l'esercizio 2030, trainati dai settori Spazio (CAGRR del 28% FY25-30), Cybersecurity (26%), Sistemi di Difesa (19%), Marittimo (15%) e Aviazione (9%). Prevede inoltre che il Gruppo diventerà strutturalmente in grado di generare liquidità a partire dall'esercizio 2028, raggiungendo un Net Cash superiore a 80 milioni di euro entro l'esercizio 2030, da utilizzare per M&A add-ons
.
ValueTrack sottolinea che l'interesse degli investitori per i titoli del settore spaziale e aerospaziale e della difesa rimane più forte che mai
, non solo negli Stati Uniti (ad esempio, l'IPO di SpaceX
) ma anche in Europa (ad esempio, ABB
di OHB
). Da questo punto di vista, Officina Stellare non fa eccezione, con le azioni in rialzo di circa il 70% da inizio anno. In questo scenario settoriale completamente nuovo, l'aggiornamento del fair value è arrivato effettuando un'analisi di valutazione relativa su un gruppo selezionato di società comparabili (Avio
, Kongsberg Gruppen
e OHB), basata sul rapporto EV/EBITDA 26 (il fair value sarebbe di 45-50 euro per azione se considerasse rispettivamente i multipli delle società comparabili al 2027-2028). Ulteriori upside potrebbero derivare da sinergie non ancora annunciate, bolt-on M&A e guadagni di visibilità derivanti dalle economie di scala, difficilmente quantificabili al momento.