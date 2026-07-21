Orientamento rialzista per Biogen
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio
In forte ribasso la compagnia biotecnologica americana, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un -2,93%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Biogen ai prezzi attuali pari a 199,9 USD, con stop loss individuato in area 173 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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