AbitareIn, l'assemblea esprime parere favorevole sulla cessione a Techbau di quote in alcune controllate

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di AbitareIn ha espresso il proprio orientamento favorevole ma non vincolante in merito alla cessione a Techbau delle partecipazioni detenute dalla stessa Abitare In in alcune società controllate.



Nel corso della discussione, alcuni azionisti hanno sollecitato il consiglio di amministrazione ad assumere in tempi rapidi le determinazioni relative all'impiego dei proventi derivanti dall’operazione in un'ottica di distribuzione di valore agli azionisti.



Il CdA, pertanto, si riunirà tempestivamente dopo il perfezionamento dell'operazione al fine di valutare e deliberare in merito, nel rispetto della normativa applicabile e tenuto conto delle esigenze della società e del gruppo.

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