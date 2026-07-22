Attese positive per Waters

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Brillante rialzo per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici , parte dell' S&P-500 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,80%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Waters presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 367,6 USD, con stop loss impostato a quota 195,2 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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