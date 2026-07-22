Banca Profilo, raggruppamento azionario il 27 luglio

(Teleborsa) - Banca Profilo comunica che, a seguito della delibera assembleare del 23 aprile scorso, procederà, il 27 luglio prossimo, al raggruppamento delle 677.997.856 azioni ordinarie esistenti in 67.799.785 azioni.



Le nuove azioni, frutto di raggruppamento nel rapporto di 1 nuova ogni 10 azioni esistenti (previo annullamento di 6 esistenti messe a disposizione da Arepo BP, al fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione), avranno le stesse caratteristiche delle azioni

esistenti.



Ad esito del raggruppamento, il capitale, pari a 136.994.027,90 euro, resterà invariato nel valore nominale complessivo.



Le eventuali frazioni di azioni esistenti risultanti dai saldi degli intermediari depositari a esito del raggruppamento saranno trasferite su iniziativa di Monte Titoli a Equita SIM, cui Banca Profilo ha conferito incarico di rendersi controparte nella liquidazione delle frazioni

di azioni esistenti, dietro richiesta dal 29 al 31 luglio.



Tali frazioni saranno liquidate, senza aggravio di spese o commissioni, in base al prezzo ufficiale del 24 luglio, ossia l'ultimo giorno di

negoziazione ante raggruppamento; tale prezzo sarà comunicato il 27 luglio.



Tramite Monte Titoli, saranno poi fornite istruzioni affinché a ciascun intermediario depositario sia consentito di acquistare l’entità minima necessaria per garantire ai soci titolari di un numero di azioni esistenti inferiore a 10 e che ne facciano richiesta, la possibilità di ricevere 1

una nuova azione post raggruppamento contro pagamento del relativo controvalore.

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