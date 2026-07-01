TraWell Co, al via il raggruppamento azionario

(Teleborsa) - TraWell Co comunica che, a seguito della delibera dell'assemblea straordinaria degli Azionisti dell'8 giugno 2026, iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 12 giugno 2026, procederà, in data 6 luglio 2026, al raggruppamento delle 2.518.711 azioni ordinarie TraWell Co esistenti, prive dell'indicazione espressa del valore nominale (codice ISIN IT0005378325; cedola n. 3), previo annullamento senza rimborso di n. 1 azione messa a disposizione dal socio di maggioranza RG Holding S.r.l., in 503.742 azioni ordinarie TraWell Co di nuova emissione, anch'esse prive dell'indicazione espressa del valore nominale (codice ISIN IT0005717571; cedola n. 1). Le nuove azioni, frutto di un raggruppamento nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 5 azioni ordinarie esistenti (previo annullamento di n. 1 azione ordinaria messa a disposizione dal socio di maggioranza RG Holding S.r.l., con il preventivo consenso di detto socio, al fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione), avranno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti.



Si precisa, pertanto, che il giorno 3 luglio 2026 sarà l'ultimo giorno di negoziazione del titolo ante raggruppamento.



Ad esito del raggruppamento, il capitale sociale rimarrà invariato e quindi pari a Euro 5.000.000,00 suddiviso in complessive 503.742 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale.



Le operazioni di raggruppamento saranno effettuate da Monte Titoli S.p.A. (denominazione legale di Euronext Securities Milan) (“Monte Titoli”) a valere sui saldi della giornata contabile del 7 luglio 2026 (c.d. record date) di ciascuno degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli (gli “Intermediari Depositari”).



Le eventuali frazioni di azioni ordinarie risultanti dai saldi degli Intermediari Depositari a esito del raggruppamento (corrispondenti a massime n. 4 azioni ante raggruppamento per ciascun Intermediario Depositario) saranno trasferite su iniziativa di Monte Titoli all'intermediario incaricato da TraWell Co, CFO SIM S.p.A., cui la Società ha conferito incarico di rendersi controparte nella liquidazione delle frazioni di azioni ordinarie TraWell Co rivenienti dalle operazioni di raggruppamento effettuate da Monte Titoli, dietro

richiesta degli Intermediari Depositari, per i 7 (sette) giorni di borsa aperti successivi alla data di efficacia dell’operazione (e quindi dal 8 luglio 2026 al 16 luglio 2026).



Tali frazioni di azioni ordinarie saranno liquidate, senza aggravio di spese o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie TraWell Co del 3 luglio 2026 (ossia, l'ultimo giorno di negoziazione del titolo ante raggruppamento); tale prezzo sarà comunicato a Monte Titoli e agli Intermediari Depositari il 6 luglio 2026.



Tramite Monte Titoli saranno date istruzioni affinché ciascun Intermediario Depositario provveda a sistemare al proprio interno le posizioni dei propri clienti, garantendo altresì ai titolari di un numero di azioni esistenti inferiore a 5, che ne facciano richiesta, la possibilità di ricevere 1 (una) azione raggruppata contro pagamento del relativo controvalore.



L’esecuzione dell’operazione di raggruppamento avrà un impatto anche sui “Warrant Trawell Co 2021-2026”, in particolare il rapporto di esercizio dei “Warrant Trawell Co 2021-2026” e il prezzo di esercizio verrà modificato secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento dei “Warrant Trawell Co 2021-2026”. I titolari dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 5 Warrant posseduti (conseguentemente, il numero massimo di Azioni

di Compendio che potranno essere emesse risulterà modificato), ad un prezzo di esercizio per Azione di Compendio pari a Euro 40,00 (precedentemente: rapporto n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduti, ad un prezzo di esercizio per Azione di Euro 8,00).

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