Green Oleo: nessuna informazione rilevante dietro volatilità del titolo, confermata strategia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Green Oleo , società benefit quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili e biodegradabili, è intervenuto oggi con una nota ufficiale in relazione all'andamento registrato dal titolo azionario nei recenti giorni.



Il Board ha dichiarato di non essere a conoscenza di informazioni rilevanti o fatti non comunicati al mercato tali da influenzare il corso delle quotazioni. Il vertice aziendale ha inoltre confermato che la società prosegue regolarmente nell’attuazione della strategia di crescita intrapresa sin dal momento del debutto a Piazza Affari.



Sotto il profilo societario, la nota ricorda che il prossimo 31 luglio si riunirà il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei KPI gestionali al 30 giugno 2026. Tali indicatori, non sottoposti a revisione contabile, riguarderanno specificamente il Valore della Produzione e l’incidenza dei costi delle materie prime.

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