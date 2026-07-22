Milano 21-lug
52.285 0,00%
Nasdaq 21-lug
29.155 +1,93%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 21-lug
10.586 0,00%
Francoforte 21-lug
25.011 0,00%

Giunti Psychometrics debutta oggi su EGM

Finanza
Giunti Psychometrics debutta oggi su EGM
(Teleborsa) - Giunti Psychometrics, uno dei principali operatori internazionali nel settore della valutazione psicologica e della salute mentale, debutta oggi sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana.

Come già emerso, la società sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione post-money di 53,3 milioni di euro, sulla base delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (60 milioni di euro, includendo le 1.500.000 azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazioni). In questo primo giorno di negoziazioni non è consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.

Il collocamento è pari a complessive 3.791.109 azioni di cui 3.341.109 azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale e 450.000 derivanti dall'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe. L'ammontare complessivo del collocamento si attesta a circa 17,1 milioni incluso il totale esercizio dell'opzione greenshoe (circa 15 milioni in aumento di capitale e circa 2 milioni legati all'opzione greenshoe in vendita).

L'IPO ha, inoltre, incluso una tranche retail che ha visto un'allocazione di 60.000 azioni pari a 270 mila euro, a fronte di una richiesta per 119.663 azioni circa a 538 mila euro. L'operazione rappresenta la prima IPO su Euronext Growth Milan a utilizzare il servizio di Distribuzione Diretta di Borsa Italiana, ampliando l'accesso agli investitori retail.

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 4,50 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza.

Il flottante, rispetto al capitale comprensivo delle azioni ordinarie e delle azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione, è pari a circa il 25%, e, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, intorno al 28,4% del capitale sociale.
Condividi
```