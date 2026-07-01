Lime debutta sul Nasdaq dopo raccolta da 167 milioni di dollari

(Teleborsa) - Neutron Holdings (Lime), azienda di micromobilità condivisa sostenuta da Uber , ha prezzato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) di 6.956.522 azioni ordinarie, di cui 6.679.791 offerte da Lime e 276.731 offerte da alcuni azionisti esistenti, a 25 dollari per azione, con una raccolta complessiva di 167 milioni di dollari. Inoltre, Lime ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 1.043.478 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto di eventuali sconti e commissioni di sottoscrizione.



Le azioni debuttano oggi 1° luglio sul Nasdaq. La chiusura dell'offerta è prevista per il 2 luglio 2026, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni di chiusura. Goldman Sachs e J.P. Morgan agiscono in qualità di lead book-running manager per l'offerta. Jefferies agisce in qualità di book-running manager. Evercore ISI, Citizens Capital Markets, KeyBanc Capital Markets, Needham & Company e William Blair agiscono in qualità di additional bookrunner.

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