Giunti Psychometrics debutta su EGM. CEO: puntiamo ad acquisizioni in giro per il mondo





Giunti Psychometrics

Euronext

(Teleborsa) - ": è durato circa sei mesi da quando abbiamo dato il via. Abbiamo avuto un grande supporto da parte degli advisor e quindi siamo molto contenti". Lo ha detto a Teleborsa, a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte.è una. Con oltre 75 anni di esperienza, combina conoscenze scientifiche, tecnologia e competenza nei mercati locali per sviluppare e fornire strumenti scientificamente validati, piattaforme digitali, formazione e servizi specializzati. Le soluzioni spaziano dalla valutazione clinica ed educativa, alla valutazione e allo sviluppo dei talenti, dai processi di selezione su larga scala, alla formazione per professionisti della psicologia e della salute mentale, fino ad altre soluzioni di valutazione per la mobilità e il rilascio delle licenze di guida.Giunti Psychometrics, che rappresenta la cinquantunesima ammissione del 2026 su, è ladelle azioni in IPO per la gestione dell’offerta retail. "Ringraziamo Borsa Italiana per averci dato l'opportunità, prima volta in Italia, di sfruttare la distribuzione diretta, offrendo anche al canale retail la possibilità di investire in aziende come la nostra - ha detto il CEO - Siamo davvero contenti di questo, ci sembra un'ottima notizia. E abbiamo avuto un buon riscontro anche da quel canale.La società ha, che include il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. Escludendo l’esercizio dell’opzione di over-allotment, l’importo raccolto è pari a 15 milioni di euro. La valutazione implicita indicata dalla società, tenuto conto delle diverse categorie di azioni, è di 60 milioni di euro."Abbiamo raccolto risorse per proseguire il percorso di crescita rapida che abbiamo avuto negli ultimi anni - ha sottolineato Sales Grade - Vogliamo continuare a crescere, per diventare leader mondiali nel nostro settore"."Nei mercati in cui operiamo, che includono l'Italia, abbiamo quote molto importanti di mercato - ha spiegato - Nei settori che presidiamo abbiamo poca concorrenza ee degli strumenti scientifici per la valutazione delle persone. Per questo motivo cresciamo molto più velocemente rispetto ai nostri competitor in altri Paesi".