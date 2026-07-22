New York: Workday in forte calo

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,31% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Workday rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 139,5 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 130,5. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 127,2 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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