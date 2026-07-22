Orientamento rialzista per Abbott Laboratories
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
In forte ribasso il produttore di prodotti farmaceutici e medici, tra i titoli dell'indice S&P 100, che chiude la seduta con un -1,96%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 99,67 USD, con stop loss individuato a livello 70,32 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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