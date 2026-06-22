Piazza Affari: sell-off per Poste Italiane
(Teleborsa) - Scende sul mercato la più grande infrastruttura di servizi in Italia, che soffre con un calo del 3,97% per l'impatto dello stacco della cedola del dividendo.
Lo scenario su base settimanale di Poste Italiane rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Poste Italiane sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 28,16 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 27,66. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 28,66.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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