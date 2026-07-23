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Acea, utile netto raddoppia nel primo semestre con cessione di ACEA Energia

Confermata la guidance per il 2026

Energia, Finanza
Acea, utile netto raddoppia nel primo semestre con cessione di ACEA Energia
(Teleborsa) - L'utility romana ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi consolidati pro-forma pari a 1,55 miliardi di euro, evidenziando una crescita del 2% rispetto al corrispondente periodo del 2025. Le attività regolate contribuiscono per circa 1,2 miliardi, confermandosi su livelli sostanzialmente in linea con quelli dell'esercizio precedente.

L’EBITDA pro-forma ricorrente aumenta del 4% a 719 milioni, sostenuto dalla crescita organica dei business regolati a conferma della solida performance operativa del Gruppo.

L’EBITDA consolidato pro-forma si attesta a 721 milioni, in flessione del 1,9%. Tale dinamica riflette principalmente la contabilizzazione, nel 2025, dei premi per la qualità tecnica e contrattuale del servizio idrico integrato per il periodo 2022-2023, nonché gli effetti della variazione di perimetro legata alla cessione delle attività di Alta Tensione (AT) e di alcuni asset fotovoltaici, oltre al deconsolidamento di Publiacqua.

L’Utile netto consolidato raggiunge 454,5 milioni, raddoppiando rispetto al 1H2025. Il risultato beneficia, tra le altre, della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di ACEA Energia (268,5 milioni). L’Utile netto ricorrente registra un incremento del 16% a 176 milioni.

Al 30 giugno 2026, il rapporto Net Debt/EBITDA LTM pro-forma si attesta a 3,64x, rispetto a 3,27x del 31 dicembre 2025.

Il management ha confermato la guidance per il 2026, che non include i risultati di ACEA Energia riclassificati nelle “Attività Discontinue”. In dettaglio: EBITDA a +3%/+5% rispetto al 2025 restated di 1.365 milioni (l’EBITDA 2025 restated è calcolato al netto delle partite non ricorrenti, escludendo il contributo della rete AT nei 9M2025, del fotovoltaico ceduto nel 2025 e di Publiacqua); Investimenti circa 1,5 miliardi (1,2 miliardi netto contributi pubblici); Ratio Net Debt /EBITDA 3,5-3,6x.

Al momento alla Borsa di Milano il titolo Acea cede circa il 5% a 21,2 euro.
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