SK Hynix corre a +18%, presidente Tae-won: "negli USA pronti a emettere ulteriori azioni e piano investimenti molto ambizioso"

(Teleborsa) - SK Hynix
, il cui titolo balza del 18%
dopo non essere riuscito a fare prezzo nella fase iniziale di debutto sul Nasdaq
, è pronta a emettere ulteriori azioni negli USA qualora i rendimenti si rivelassero elevati e le quotazioni rimanessero stabili.
E' quanto dichiarato da Chey Tae-won, presidente del produttore sudcoreano di chip di memoria
in un intervista a Bloomberg, spiegando che "una volta ottenuto un rendimento migliore, aumenterà anche la domanda. La prima cosa da fare è mantenere stabile il prezzo delle azioni e, si spera, nel lungo termine potremo sfruttare il potenziale di crescita".
Inoltre, Chey Tae-won ha fatto sapere SK Hynix starebbe valutando nuove modalità di accesso ai suoi chip di memoria
, tra cui la "memoria come servizio
", che prevede la possibilità per i clienti di noleggiare
l'utilizzo dei chip dall'azienda sudcoreana anziché acquistare i semiconduttori.
"Potremmo effettivamente offrire altri modelli di business", ha dichiarato. "Potremmo diventare fornitori di servizi di memoria, offrendo la memoria come servizio. In futuro, questo è un altro settore su cui potremmo concentrarci".
Infine, ha sottolineato che il gruppo ha un piano "molto, molto più ambizioso"
per investire maggiori capitali negli Stati Uniti, ricordando che il gruppo sta già investendo nel Paese più di 35 miliardi di dollari.
"Il mio piano prevede una cifra molto più alta", ha affermato, "molto, molto, molto più alta di 35 miliardi di dollari". Tra gli investimenti effettuati negli USA, vi sono un impianto per la produzione di batterie e un nuovo sito per la produzione di semiconduttori in Indiana. "Non sono in molti a notarlo"
, ha detto Chey Tae-won.