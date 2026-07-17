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Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,94%
Il FTSE MIB archivia la giornata a 51.882,28 punti
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17 luglio 2026 - 17.39
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Ribasso per Milano, in flessione dello 0,94%, termina le contrattazioni a 51.882,28 punti.
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