Francoforte: balza in avanti Fuchs Petrol

(Teleborsa) - Bene la società petrolifera tedesca , con un rialzo del 2,38%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Fuchs Petrol mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,01%, rispetto a -0,93% del MDAX ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 40,73 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 39,95. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 39,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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