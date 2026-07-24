Francoforte: positiva la giornata per Fuchs Petrol
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società petrolifera tedesca, che tratta in utile del 2,49% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fuchs Petrol più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Fuchs Petrol è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 41,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,39. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 42,79.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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