Francoforte: positiva la giornata per Fuchs Petrol

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società petrolifera tedesca , che tratta in utile del 2,49% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fuchs Petrol più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Fuchs Petrol è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 41,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,39. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 42,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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