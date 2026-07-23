Londra: andamento sostenuto per RELX

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che avanza bene del 2,89%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di RELX rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di RELX . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25,57 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 24,85. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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