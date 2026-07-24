Londra: andamento sostenuto per RELX

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,94%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di RELX , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 25,63 sterline. Primo supporto visto a 24,79. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 24,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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