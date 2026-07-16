Milano 12:05
52.193 -0,42%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 12:05
10.484 -0,30%
Francoforte 12:05
24.856 -0,57%

Londra: in calo RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo RELX
Composto ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, in flessione del 2,32% sui valori precedenti.
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