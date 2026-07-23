Male i listini USA con nuova fiammata del petrolio e ravvivati dubbi sugli investimenti in AI

(Teleborsa) - I listini americani
restano appesantiti dalla nuova fiammata del petrolio
e dalle ravvivate preoccupazioni
se gli investimenti in intelligenza artificiale
si tradurranno in ritorni sostenibili
nel medio-lungo periodo.
Il Dow Jones
sta lasciando sul parterre lo 0,86%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l'S&P-500
, che scivola a 7.418 punti.
Depresso il Nasdaq 100
(-1,59%); come pure, in rosso l'S&P 100
(-1,5%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni industriali
(+1,76%), energia
(+1,14%) e sanitario
(+0,87%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo secondari
(-4,73%), telecomunicazioni
(-4,63%) e beni di consumo per l'ufficio
(-1,44%).
Pesano i timori di inflazione con i prezzi del petrolio che sono tornati a salire rapidamente verso quota 100 dollari al barile
, dopo che i militanti Houthi, sostenuti da Teheran, hanno rivendicato gli attacchi a due petroliere saudite nel Mar Rosso, minacciando un'altra importante rotta per i flussi petroliferi e alimentando le preoccupazioni di un'ulteriore escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran.
Il tutto in un clima già appesantito dai nuovi segnali
che stanno emergendo dalle trimestrali di alcune big tra i quali Alphabet
che scivola nonostante i solidi risultati e dopo aver rivisto al rialzo le previsioni sulla spesa in conto capitale
, e Tesla
che crolla dopo aver riportato utili sotto le attese
e il primo free cash flow negativo in due anni.
Sono attese ulteriori indicazioni dal settore tech
con i conti di Meta Platforms
, Microsoft
e Amazon
in uscita la prossima settimana.
L'escalation del conflitto in Mediorient
e sta sollevando preoccupazioni anche su un possibile aumento dei tassi d'interesse negli USA. A pochi giorni dalla riunione della Federal Reserve, gli operatori stimano ora una probabilità di circa il 35% per un rialzo a luglio
, rispetto al 10% circa di una settimana fa mentre un eventuale ritocco entro settembre
è già pienamente scontato
dai mercati.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Honeywell International
(+6,33%), Merck
(+2,60%), Caterpillar
(+2,00%) e Chevron
(+1,81%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Amazon
, che ottiene -4,33%.
Vendite su Salesforce
, che registra un ribasso del 3,20%.
Seduta negativa per Sherwin Williams
, che mostra una perdita del 3,08%.
Sotto pressione Walt Disney
, che accusa un calo del 2,95%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Roper Technologies
(+6,73%), Honeywell International
(+6,33%), CSX
(+4,46%) e Micron Technology
(+3,29%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Tesla Motors
, che continua la seduta con -13,07%.
Lettera su T-Mobile US
, che registra un importante calo del 6,72%.
Scende MicroStrategy Incorporated
, con un ribasso del 6,71%.
Crolla Alphabet
, con una flessione del 6,17%.