Avvio cauto per Wall Street in attesa dei conti delle big tech Tesla e Alphabet

(Teleborsa) - Avvio debole per Wall Street mentre tra gli investitori cresce l'attesa per i conti delle big americane
, con i risultati di Tesla
e Alphabet
che oggi danno il via alla stagione delle trimestrali delle grandi aziende tecnologiche. Settimana prossima sarà poi il turno di Microsoft
, Meta Platforms
, Apple
e Amazon
. La earning season è comunque nel vivo, con i conti, tra le altre, di AT&T
, GE Vernova
e Moody's
, usciti prima dell'apertura.
Parallelamente, persistono le tensioni geopolitiche e sul petrolio
con Trump che ha minimizzato la possibilità di colloqui immediati con l'Iran. A ciò si aggiungono le ravvivate preoccupazioni sul fronte commerciale
dopo che il presidente USA ha annunciato che i produttori di farmaci generici avranno due anni per trasferire la produzione negli Stati Uniti, dovendo altrimenti affrontare dazi del 100%
sulle importazioni a partire da agosto 2028.
Sul fronte macro nella settimana al 17 luglio sono aumentate le domande di mutuo
negli Stati Uniti: l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano un incremento dell'1,9%, dopo il -2,7% registrato la settimana precedente.Aumentano in prezzi del petrolio
, con il greggio in rialzo del 3%, poco prima dell'uscita dei dati sulle scorte settimanali di petrolio diffusi dall'Energy Information Administration.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
mostra un rialzo dello 0,32%, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 7.502 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100
(-0,53%); sulla parità l'S&P 100
(-0,17%).