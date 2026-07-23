Thales corre grazie alla trimestrale

(Teleborsa) - Protagonista Thales , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,10%.



La società attiva nel settore aerospazionale e della difesa ha chiuso il primo semestre dell'anno con una crescita del 6,7% dei ricavi a 10,9 miliardi di euro, mentre gli ordini sono saliti del 21% a 12,5 miliardi di euro. Tra gli altri risultati, l'Ebit rettificato è stato pari a 1,372 miliardi di euro, in aumento del 9,9%.



"In un contesto geopolitico sempre più incerto, i prodotti e le soluzioni di Thales, fondati su sicurezza, sovranità e innovazione, dimostrano ancora una volta la loro rilevanza e il loro fascino su scala globale. Per questo motivo Thales conferma i suoi obiettivi per il 2026, con una revisione al rialzo degli ordini e del flusso di cassa", ha commentato Patrice Caine, Presidente e Amministratore Delegato di Thales



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa rispetto all'indice di riferimento.



Lo scenario di medio periodo di Thales ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 239 Euro. Supporto a 231,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 246,7.

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