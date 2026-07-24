Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9312. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9253. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,9371.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)