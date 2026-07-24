Milano 23-lug
51.316 0,00%
Nasdaq 23-lug
28.455 -1,87%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 23-lug
10.639 0,00%
Francoforte 23-lug
24.763 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9312. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9253. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,9371.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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