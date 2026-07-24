Milano 11:52
51.728 +0,80%
Nasdaq 23-lug
28.455 0,00%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 11:52
10.677 +0,35%
Francoforte 11:52
24.997 +0,95%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un timido +0,17%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10.741,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10.549,3. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10.933,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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