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Invito all'acquisto per Norfolk Southern

Finanza
Invito all'acquisto per Norfolk Southern
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Bene la società specializzata nel trasporto di merci su rotaia, tra i componenti dell'S&P-500, con un rialzo dello 0,04%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Norfolk Southern suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 327,6 USD, con stop loss stimato in area 161,7 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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