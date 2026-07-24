Borsa: Londra, apertura -0,12%

Milano 11:53
51.731 +0,81%
Nasdaq 23-lug
28.455 0,00%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 11:53
10.678 +0,37%
Francoforte 11:53
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In breve, Finanza
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