Borsa: Londra, apertura -0,61%

Milano 9:38
52.243 -0,32%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:38
10.460 -0,53%
24.895 -0,42%

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In breve, Finanza
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