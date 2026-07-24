Milano 23-lug
51.316 0,00%
Nasdaq 23-lug
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Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 23-lug
10.639 0,00%
Francoforte 23-lug
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,95%

SSE a 3.830,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,95%
Indice SSE -0,95% a quota 3.830,19 all'apertura pomeridiana.
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