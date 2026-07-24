"Buy" per SEGRO

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Grande giornata per il fondo d'investimento immobiliare inglese , tra i componenti del FTSE 100 , che mette a segno un rialzo del 6,50%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 9,53 sterline, con stop loss fissato a livello 9,15 pounds, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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