Milano
12:32
51.789
-1,90%
Nasdaq
22-lug
28.998
0,00%
Dow Jones
22-lug
52.219
-0,01%
Londra
12:32
10.713
-0,04%
Francoforte
12:32
25.001
-0,61%
Giovedì 23 Luglio 2026, ore 12.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: seduta euforica per SEGRO
Londra: seduta euforica per SEGRO
Migliori e peggiori
,
In breve
23 luglio 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Effervescente il
fondo d'investimento immobiliare inglese
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,70%.
Condividi
Leggi anche
Londra: movimento negativo per SEGRO
Londra: risultato positivo per SEGRO
Londra: preme sull'acceleratore SEGRO
A Londra, forte ascesa per SEGRO
Titoli e Indici
Segro
+6,77%
Altre notizie
Londra: performance negativa per SEGRO
Vola a Londra SEGRO
Londra: andamento rialzista per SEGRO
Segro respinge l'offerta di Prologis da 13,5 miliardi di sterline
Londra: performance negativa per London Stock Exchange Group
Piazza Affari: seduta euforica per Danieli
Guide
Mercato dei cambi: come operare sul Forex
Il mercato dei cambi determina ogni giorno quanto vale una valuta rispetto a un’altra e, di conseguenza, influenza i prezzi, gli investimenti, gli scambi commerciali e perfino il costo della vita.
leggi tutto