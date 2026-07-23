Milano 12:32
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Londra: seduta euforica per SEGRO

Migliori e peggiori, In breve
Londra: seduta euforica per SEGRO
Effervescente il fondo d'investimento immobiliare inglese, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,70%.
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