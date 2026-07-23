A Londra, forte ascesa per SEGRO

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fondo d'investimento immobiliare inglese , che mostra una salita bruciante del 6,70% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che SEGRO mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,84%, rispetto a +1,67% del principale indice della Borsa di Londra ).





L'esame di breve periodo di SEGRO classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,66 sterline e primo supporto individuato a 9,47. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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