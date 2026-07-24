Immobiliare: 767mila compravendite nel 2025

Smart Agency investe sulla leadership femminile

(Teleborsa) - Il mercato immobiliare italiano ha chiuso il 2025 con circa 767mila compravendite residenziali, in crescita del 6,5% sul 2024, e prezzi delle abitazioni in aumento medio del 2,2%: sono i dati del Report FIAIP Monitora Italia, elaborato dal Centro Studi FIAIP con ENEA e I Com e presentato al Senato nel marzo 2026. Le previsioni per l'anno in corso indicano un consolidamento più che un'espansione, con compravendite attese tra +1,5% e +2% e valori immobiliari intorno al +2%, mentre il comparto delle locazioni resta il più dinamico, con canoni medi cresciuti del 7% nel 2025 e un ulteriore rincaro stimato al +4%.



I dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate confermano la tendenza: nel primo trimestre 2026 le transazioni normalizzate sono state quasi 180mila, in aumento del 4,4% sullo stesso periodo dell'anno precedente. In questo quadro, la composizione della domanda mostra una dinamica di genere rilevante per gli operatori dell'intermediazione. Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nel 2025 le donne hanno rappresentato il 27,4% degli acquirenti di abitazioni — dato in lieve calo rispetto agli anni precedenti, quando superava il 28% — contro il 39,8% degli uomini e il 32,8% delle coppie. Il segmento è però in trasformazione: il 52,6% delle acquirenti è single, quota in crescita rispetto al 49,7% del 2024, con un'età media di 44,6 anni e il 76,5% degli acquisti destinato alla prima casa.



Nelle grandi città la quota femminile sale sensibilmente: Roma guida con il 36,6%, seguita da Milano al 33,6% e Napoli al 33%, mentre a Palermo scende sotto il 25%. Alla rilevanza della componente femminile sul lato della domanda non corrisponde una presenza analoga nelle posizioni apicali dell'intermediazione, dove la leadership femminile resta minoritaria e la maggior parte delle lavoratrici del comparto è impiegata in mansioni di segreteria o promozione. È su questo scarto che si posiziona Smart Agency Real Estate, agenzia immobiliare fondata a Milano nel gennaio 2020 con un modello orientato al reclutamento e alla promozione di figure femminili nei ruoli di titolarità.



"Quando ho iniziato nel 2015, ero l'unica donna in un team di soli uomini e i clienti mi chiedevano sempre di parlare con un collega per le decisioni importanti", ha dichiarato Silvia Di Gregorio, co-fondatrice della società. "Il problema del settore immobiliare non è solo la mancanza di donne, ma il fatto che quelle presenti vengano sistematicamente sottovalutate. Noi diamo a tutti la possibilità di crescere professionalmente, indipendentemente dal genere, ma è innegabile che le donne portino competenze fondamentali in questo lavoro: empatia, precisione, capacità di gestire situazioni complesse con sensibilità".



Sul piano operativo, il modello si fonda su una struttura di acquisizione contatti che sostituisce il canvassing tradizionale con team di promoter attivi in mercati rionali e centri commerciali. "Abbiamo notato che quando un contatto viene trovato dalle nostre promoter, il lavoro successivo degli agenti diventa molto più semplice perché le persone hanno scelto liberamente di lasciare il loro numero", ha spiegato Di Gregorio.



Il percorso di crescita interno prevede l'accesso alla titolarità d'ufficio: Jessica Kaja, entrata nel settore a 19 anni come segretaria, è oggi titolare dell'ufficio di Milano Ovest. "Mi era stato detto che non avevo le capacità per fare vendite solo perché ero donna e giovane. Oggi gestisco un intero ufficio e sono diventata una manager di Smart Agency Real Estate", ha affermato.



L'altro asse del posizionamento è tecnologico, in un comparto dove la digitalizzazione dei processi di intermediazione è indicata dalle analisi di settore come principale leva di efficienza. La società sta sviluppando SmartHome, applicazione proprietaria che integra CRM e intelligenza artificiale, con caricamento in tempo reale delle attività dell'agente, notifiche al cliente su appuntamenti e proposte, archiviazione documentale, calendario condiviso e assistenza continuativa.



All'interno della piattaforma è previsto un assistente virtuale denominato "Miss Re". "Grazie a Miss Re siamo riusciti a costruire un workflow fluido, scalabile e super trasparente", ha aggiunto Di Gregorio. "Tutto ciò agevola l'agente immobiliare nello svolgimento delle sue mansioni, perché la gran parte del lavoro viene svolta dall'intelligenza artificiale, come le chiamate, gli appuntamenti, i messaggi, le campagne social e la pubblicità".



Sul fronte dello sviluppo, la società ha annunciato l'apertura di nuovi uffici a Milano Est e Milano Nord e un piano di espansione nazionale con sedi previste a Torino, Pavia, Monza, Bologna, Roma e Napoli. Il progetto si inserisce in un mercato in consolidamento, dove la crescita attesa per il 2026 è inferiore ai due punti percentuali e dove la marginalità degli operatori è condizionata anche dalle recenti modifiche normative sull'obbligo di indicazione del compenso del mediatore negli atti di compravendita.

Condividi

```