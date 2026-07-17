Tecnocasa Holding: nel 2025 ricavi a 221,3 milioni (+12,8%) e utile netto a 42,7 milion

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Tecnocasa Holding
ha approvato il bilancio d’esercizio e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025 che evidenzia ricavi delle vendite e delle prestazioni
pari a 221,3 milioni di euro, rispetto ai 196,3 milioni di euro del 2024, con una crescita del 12,8%.
Il margine operativo lordo
(EBITDA
) si attesta a 59,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 54 milioni di euro dell’esercizio precedente, mentre l’utile netto
raggiunge 42,7 milioni di euro, rispetto ai 41,6 milioni di euro del 2024.
"I risultati conseguiti nel 2025 confermano il percorso di crescita e di consolidamento del Gruppo Tecnocasa", dichiara Anna Pasquali, Consigliere Delegato Tecnocasa Holding
. "L'incremento dei principali indicatori economici e patrimoniali testimonia la solidità del nostro modello di business e la capacità delle società del Gruppo di generare valore nei rispettivi mercati di riferimento. Il Gruppo opera, attraverso le proprie partecipate, nei settori del franchising immobiliare, della mediazione creditizia, del trading e della consulenza immobiliare, nonché nel comparto assicurativo".