Intel, +4% nel pre-market con previsione di fatturato oltre il consensus, nel secondo trimestre ricavi +25%

(Teleborsa) - Le azioni Intel corrono con un rialzo di circa 4% nel pre-market di Wall Street in scia soprattutto a una previsione di fatturato superiore rispetto a quanto stimato dagli analisti, grazie alla forte crescita degli acquisti per i data center.



Nel dettaglio, la società si attende per il terzo trimestre ricavi tra i 15,8 e i 16,8 miliardi, attestandosi al di sopra dei 15,1 miliardi del consensus.



Il tutto dopo aver archiviato il secondo trimestre con un giro d'affari aumentato del 25% a 16,1 miliardi e un utile per azione rettificato di 42 centesimi, valori che si confrontano rispettivamente con i 14,4 miliardi e i 21 centesimi delle stime raccolte da Bloomberg.



L'amministratore delegato Lip-Bu Tan, che ha assunto la guida dell'azienda l'anno scorso, sta lavorando per posizionare Intel come uno dei principali beneficiari della spesa nell'intelligenza artificiale. Nei data center, "la CPU sta decollando", ha affermato il CEO in un'intervista. "La domanda supera la nostra offerta in continua crescita, e quindi si tratta di questioni positive".



Il CFO Dave Zinsner ha dichiarato che la società, che in precedenza aveva pianificato di ridurre le spese in conto capitale rispetto all'anno precedente, ora si è impegnata ad aumentare il proprio budget, cosa che probabilmente farà anche il prossimo anno, specificando che le spese ammonteranno a circa 20 miliardi di dollari quest'anno.

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