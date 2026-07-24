Londra: positiva la giornata per Weir Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , con una variazione percentuale del 2,20%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Weir Group rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Weir Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26,25 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 25,57. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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