Londra: brillante l'andamento di 3i Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società d'investimenti con sede a Londra , che avanza bene del 3,22%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di 3i Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di 3i Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,98 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,01. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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